Por ter várias valências nos edifícios em Lisboa e em Loures, de exibição, biblioteca, arquivo, serviço educativo, exploração livreira e de restauração, a reabertura da Cinemateca será feita em vários tempos e de forma gradual.

A Cinemateca Portuguesa suspendeu os serviços públicos a 13 de março, por causa da doença Covid-19, e começará por reabrir, a 01 de junho, o acesso à biblioteca, à livraria e ao restaurante, assim como o acesso a visionamentos, com marcação, no arquivo ANIM, em Loures.

Em comunicado, a Cinemateca explica que a 01 de julho serão retomadas as sessões de cinema na sede, repartidas entre a esplanada e uma das salas, com lotação limitada, e haverá alguma programação na Cinemateca Júnior.

A retoma da exibição de cinema será com uma programação específica, especialmente concebida “para este contexto de transição”.

A Cinemateca remete para “mais tarde” o retomar dos ciclos de cinema que foram interrompidos ou suspensos a 13 de março.

“Depois de uma pausa em agosto, será dado arranque à nova temporada, em termos exatos ainda a definir de acordo com as condições de funcionamento que virão a ser ditadas para esse período”, lê-se no comunicado.