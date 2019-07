Quem visita a "casa da ciência", no Parque das Nações, são sobretudo as famílias da classe média-alta e com escolarização superior, ao fim de semana. Mas, no início, eram mais as escolas, durante a semana. Em média, são cerca de 240 mil visitantes por ano.

Um dos desafios, para Rosália Vargas, será vencer as "limitações culturais" e conquistar novos públicos entre as comunidades com menos recursos e de outras culturas, proporcionando-lhes, por exemplo, visitas guiadas.

No "circo da ciência", que se inspira na exposição "Tcharan", patente no pavilhão, todos cabem, adultos e crianças, afiança. Os truques mágicos, tal como os números de malabarismo e equilibrismo terão uma explicação científica.

Em dia de festa de aniversário haverá bolo, mas também um livro com fotos e testemunhos para assinalar os "momentos mais marcantes" dos 20 anos. Para a festa foram convidados o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Ciência, Manuel Heitor.