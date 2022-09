Cobra Kai: Nostalgia ao Pontapé

Seja qual for a faixa etária, quer conheçam a trilogia de John G. Avildsen e Robert Kamen ou a versão moderna de Harald Zwart (mais conhecida como ‘a versão do Jaden Smith e do Jackie Chan”), é quase impossível ficar indiferente ao universo de “The Karaté Kid”.

A primeira vez que ouvimos falar de Daniel LaRusso, personagem principal deste franchise, foi em 1984 e o seu principal rival era Johnny Lawrence. Os dois lutaram dentro e fora do tapete, e defenderam com garra os seus respetivos dojos e senseis: LaRusso treinado por Miyagi no Miyagi-Do e Lawrence por John Kreese no Cobra Kai. Depois, seguiram-se mais dois filmes e uns quantos outros vilões que, entre socos, pontapés e lições de moral foram sendo derrotados.

Em 2010, ainda houve uma tentativa de chegar às camadas mais jovens com o reboot, mas este novo filme conseguiu chegar aos calcanhares do original. Este feito acontece quase por acaso, com uma série que inicialmente parecia pouco promissora: “Cobra Kai” estreou em 2018 como um produto do YouTube Premium e prometia uma nova abordagem às personagens que já eram conhecidas por todos. E se, afinal, Johnny Lawrence não fosse assim tão mau?

34 anos depois de um combate decisivo, em que LaRusso foi o vencedor do mítico torneio All Valley, Lawrence é um adulto sem rumo na vida. Daniel, por outro lado, é muito bem sucedido e tem a sua cara espalhada por vários sítios da cidade. A rivalidade mantém-se, mas desta vez sem karaté, sem senseis nem dojos e com mais responsabilidades. Ou pelo menos assim é até se voltarem os dois a cruzar.

Este é o universo que a série, que depois da segunda temporada foi comprada pela Netflix, nos apresenta. Entretanto, voltaram várias personagens e os respetivos atores dos filmes originais e, chegando agora à quinta temporada, podemos concluir que se trata de uma produção nostálgica que une gerações. O João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães juntaram-se num novo episódio do podcast para falar da série e do que é que o futuro lhe pode reservar.