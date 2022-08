Os bilhetes vão estar disponíveis para venda na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, às 10h00, nos pontos de venda oficiais, e variam entre os 65 euros (bancada sul superior) e os 150 euros (bancadas inferiores). Um bilhete para a plateia em pé terá o custo de 85 euros.

Na semana passada a banda lançou o novo vídeo “Humankind”, do seu mais recente álbum, "Music Of The Spheres" onde mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas a cidade de Coimbra.

Com arranque em Portugal, a tour segue depois por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido em Manchester e Cardiff.