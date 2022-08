Os fãs nacionais da banda, Coldplay, entraram em euforia esta manhã, na rede social Twitter, quando o rumor sobre a atuação da banda, em Coimbra, surgiu. Não passou disso.

Nos primeiros minutos do novo vídeo da banda, que ilustra “Humankind”, é possível ver escrito “Coimbra” num frame inicial, no canto superior direito. Dado ainda não explicado, uma vez que o mesmo foi gravado no México, na altura da passagem da banda londrina naquele país.

créditos: Captura de Tela YouTube

Além de Coimbra, fãs mais atentos dizem, também naquela rede social, que há imagens de outras cidades europeias, como Copenhaga, Barcelona e Milão.

O videoclip, que pode ser visto aqui, foi lançado na quarta-feira (17) e divulgado nas redes sociais da banda liderada pelo vocalista, Chris Martin. Realizado por Stevie Rae Gibbs e James Marcus Haney, a película reúne imagens dos concertos que aconteceram no inicio do ano, na Cidade do México.

De momento, a banda prossegue a "Music of the Spheres World Tour" e, de acordo com o seu site oficial, não há previsão da vinda a Portugal.