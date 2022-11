O novo dono do Twitter anunciou, recentemente, a proibição imediata de utilizadores que finjam ser outra pessoa sem "sinalizar que se trata de uma paródia".

A medida resultou na suspensão da conta da comediante norte-americana Kathy Griffin, que no domingo mudou o nome para “Elon Musk” como forma de sátira ao anúncio do dono da Tesla.

créditos: Twitter - Captura de tela

No Twitter, Elon Musk acrescentou que não seria dado "aviso prévio" à suspensão, e caso a conta bloqueada tivesse o "blue mark" - dístico que verifica a identidade dos utilizadores que tem estado envolto de polémica, desde que Musk anunciou a cobrança de oito dólares mensais para manterem essa verificação - também o perderia.

créditos: Twitter - Captura de tela

Utilizando o nome de "Elon Musk", Griffin tuitou sobre as eleições intercalares dos EUA, dizendo: “Depois de muita discussão com as mulheres da minha vida. Decidi que votar em azul para a escolha é o mais apropriado (elas também são mulheres sensuais, aliás.) #VoteBlueToProtectWomen”, pode ler-se no "The Guardian", uma vez que a publicação foi eliminada pela rede social.

Kathy Griffin é uma atriz norte-americana que participou em séries como Seinfeld e Prince of Bel-Air, foi protagonista em séries da HBO como Half-Hour e Hot Cup of Talk, e venceu dois Emmys em 2007 e 2008.

Ainda de acordo com o The Guardian, Musk reagiu ao bloqueio da conta, afirmando que Griffin tinha sido removida por “se passar por uma comediante”, e que poderia ter a conta de volta "se pagar os oito dólares" que quer cobrar por serviços premium aos utilizadores.

A atriz reagiu ao bloqueio, depois de reativar a conta Twitter da sua mãe, que tinha falecido em 2020, e tuitou: "Elon, sou a Maggie e venho do além para te dizer que és um... idiota (...)", escreveu.

Além da atriz comediante, a conta do ator Rich Sommer também foi suspensa pelo mesmo motivo.