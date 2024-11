Adaptado dos livros “O Duelo”, de Inês Viegas Oliveira, e “A Manta” e “Daqui Ninguém Passa”, de Isabel Minhós Martins, com ilustrações de Bernardo P. Carvalho, o espetáculo é protagonizado por Joana Mont'Alverne.

Neste espetáculo pode assistir-se à narrativa do confronto entre dois homens que, após muito tempo a discutir, já não se lembram da razão inicial do conflito: "Cansados de procurar uma solução, decidem resolver a disputa com um duelo. Como é habitual nesses confrontos, os dois homens contam cem passos, afastam-se, cada passo mais distante do ponto de origem, até que um dos homens, no meio da contagem, começa a questionar-se: Onde estou a ir?", refere a companhia em comunicado.

A partir desta narrativa, o espetáculo propõe uma reflexão sobre como os conflitos podem ser intermináveis e como a paz é o caminho para a resolução. A peça promete tocar os corações dos mais pequenos e também dos adultos, através da sua combinação de teatro, dança e música.

O projeto é uma encomenda das Comédias do Minho, que apostaram no talento de Joana Providência para a criação de uma obra única. Juntaram-se a esta produção o Teatro do Bolhão e o Braga25, resultando numa coprodução que será apresentada gratuitamente à comunidade escolar e às famílias dos municípios de Melgaço, Monção e Paredes de Coura, até 8 de fevereiro de 2025.

De entrada livre, 'O Duelo e Outras Histórias' oferece uma oportunidade imperdível para famílias e escolas assistirem a um espetáculo educativo.

Depois deste espetáculo a peça parte para o Cineteatro João Verde, em Monção, a 1 de fevereiro do próximo ano. Vai estar também no Centro Cultural de Paredes de Coura, a 2 de fevereiro, e na Casa da Cultura em Melgaço, a 8 de fevereiro.

A encenação dura aproximadamente 45 minutos e é para maiores de seis anos.