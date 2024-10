"O Infinito Num Junco – Novela Gráfica" é uma obra sobre a história dos livros, da palavra e da leitura, com ilustrações de Tyto Alba e guião de Xisca Mas.

"Ao longo de mais de 200 páginas desta edição de capa dura e em formato BD colorido, o leitor é convidado a viajar pela Grécia e Roma Antigas, pelas paredes repletas de papiros da Biblioteca de Alexandria, pelos palácios de Cleópatra, pelas primeiras livrarias conhecidas, pelas celas dos escribas, pelas fogueiras onde arderam os livros proibidos, pelo Gulag, pela Biblioteca de Sarajevo e por um labirinto subterrâneo em Oxford no ano 2000. E tudo isto com referências constantes ao presente, de Borges a Twain, de Cavafis a Bryce Echenique, de Canetti a Faulkner, de Auster e Pérez-Reverte a Vargas Llosa, de Tarantino a Scorsese", é referido na apresentação do livro.

Segundo a editora, "'O Infinito Num Junco – Novela Gráfica' é um documento único que toda a família vai querer ler e que tem um significado especial para a autora".

"Nessa mesma época, eu crescia fascinada pela banda desenhada. Lembro-me das tardes inteiras a ler na biblioteca do parque, a viajar com os olhos pelos balões, vinhetas e onomatopeias, a percorrer calçadas romanas, a acompanhar jornalistas exploradores e capitães grosseiros, a bisbilhotar em edifícios de personagens hilariantes. A ideia extravagante de criar uma banda desenhada baseada nas peripécias deste ensaio pareceu-me um presente surpreendente, o sonho concretizado vindo daqueles vorazes dias da infância", escreve Irene Vallejo na nota de agradecimento da novela gráfica.

No próximo dia 19 de outubro, às 21h00 a autora marca presença no Festival Literário Internacional de Óbidos - Fólio, numa conversa sobre livros com Alberto Manguel.