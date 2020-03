Hoje estamos "por aqui" a falar sobre vinho. O convidado é um especialista na matéria: Cláudio Martins, wine advisor, embaixador do vinho mais caro do mundo e alguém que já provou vinho ao lado de... Sean Connery. É nova área do SAPO 24 em que procuramos ter conversas regulares sobre como estamos a reorganizar as nossas vidas em tempos de pandemia, sugerir coisas que podemos fazer para tornar a vida que agora temos melhor, e também tentar entender como a ciência nos ajuda a perceber o que se passa.

João Dinis e o wine advisor Cláudio Martins conversam sobre alguns segredos para manter e provar vinho (até de copos), de algumas dicas para comprar online e também do projeto Wine Hour @ Home, onde em direto no Instagram e de forma regular se fala sobre... vinho, claro. Pode ver as restantes conversas seguindo este link. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.