Os espetáculos – um deles em curta-metragem - vão ser apresentados entre sexta-feira e 17 de novembro, de acordo com a programação da companhia.

"La Valse" é uma curta-metragem de João Botelho, na qual os bailarinos da CNB interpretam uma coreografia de Paulo Ribeiro, ao som da música de Maurice Ravel, que teve estreia absoluta em 2012, pela companhia.

Esta criação, que agora é reposta, é o resultado de uma coprodução da Ar de Filmes com a CNB, interpretada ao som de uma música que Maurice Ravel, cerca de 1906, quis compor para orquestra em tributo à valsa e a Johann Strauss II.

Pretendia que fosse uma obra romântica, que intitulou "La Valse, un poème chorégraphique", e sobre a qual escreveu ser “uma espécie de apoteose da valsa vienense", que se misturava na cabeça do compositor, "com a ideia de turbilhão fantástico do destino”.

Acontece, porém, que Ravel acabou por se alistar no exército e interrompe a sua criação musical, e, só em 1919, após o final da 1.ª Guerra Mundial, retoma a ideia, em resposta a uma encomenda de Sergei Diaghilev, para os Ballets Russes.