O prémio tem o valor pecuniário de 3.000 euros e Miguel Resende Bastos fará parte da próxima temporada do MPMP, como compositor residente, prevendo-se a “gravação em estúdio das partituras pelo Ensemble MPMP”, segundo o comunicado divulgado.

O Prémio Musa pretende “distinguir a excelência da composição contemporânea e, nesse contexto, estimular e promover a língua portuguesa como veículo expressivo”.

Este ano o galardão teve como mote o centenário de nascimento do escritor Ruben A. (1920-1975), autor entre outros livros de “A Torre de Barbela” (1965).

“Um adeus aos deuses” parte da obra homónima de Ruben A., editada em 1963, sob a forma de um diário de viagem, com o subtítulo “Grécia”, tendo sido o texto escolhido pelo facto de “o monólogo solitário, em primeira pessoa, de um sujeito acompanhado apenas pela sua imaginação, pensamentos e o que chama de ‘um espírito hermafrodita’, se adequar na perfeição ao tipo de peça com declamação que pretendia compor”, segundo refere no comunicado do MPMP.