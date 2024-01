"A história é inspirada na vida do médico e ativista humanitário Gustavo Carona e é também uma forma de o homenagear, bem como a todos os voluntários que buscam um mundo melhor", explica a Bertrand Editora em comunicado.

"O coração dele era gigante! Nele cabiam todos os países, todas as cidades, todas as aldeias e todas as crianças! Era inseparável de uma mochila que levava abraços que fechavam feridas, esperança que tirava o medo, liberdade para voltar a brincar e respeito por todos os sonhos do mundo! Certo dia, porém, o Médico do Mundo perde a sua mochila, mas um grupo de crianças e uma professora vão ajudá-lo", é descrito na sinopse.

Com esta obra, as autoras pretendem que "as crianças se lembrem de que os heróis vivem fora das histórias e que está nas mãos de cada uma delas mudar o mundo".

Gustavo Carona assina o prefácio, no qual recorda que todos somos cidadãos do mundo, ideia que defendeu também numa entrevista ao SAPO24, em novembro passado.

"A preocupação com o outro não é só imperativa à condição humana, é também a única forma de sermos verdadeiramente felizes. Não sei contar histórias a crianças, mas sei que há coisas que nos marcam em pequenos, que nunca mais esquecemos e que definem o nosso rumo para sempre", defende.

Os direitos de autor deste livro revertem a favor da associação Médicos do Mundo e a obra inclui um código QR para que as crianças, pais e professores possam "aceder a atividades, para fazer em casa ou em ambiente escolar".