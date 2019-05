A poucos dias da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, na qual Conan Osiris representará Portugal com "Telemóveis", a RTP vai recordar a história do percurso artístico do músico.

"Conan, O Rapaz do Futuro” irá revisitar o ambiente e acontecimentos do Festival da Canção 2019 e revelar os bastidores da sua preparação para o ESC 2019, em Lisboa e em Telavive.

O programa será emitido este sábado, pela 22h35, na RTP1.

A 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção vai decorrer no Centro Internacional de Convenções em Telavive, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical a 18 de maio.

Telavive acolherá pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat.

Israel recebe o Festival Eurovisão da Canção em 2019 depois de ter vencido a edição deste ano, em Lisboa, com o tema "Toy", interpretado por Netta Barzlilai.