“I’m Your Mirror”, a mostra de Bilbau, que tem curadoria de Enrique Juncosa e Petra Joos, deverá servir de base à exposição da artista no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, a realizar nos primeiros meses de 2019, em datas ainda a anunciar, como Serralves disse à Lusa.

A digressão internacional tem sido preparada pelo Museu Guggenheim Bilbao, “em colaboração com a artista e diferentes instituições de renome”, e está programada para “o início de 2019″, em Serralves, e para o Kunsthal Rotterdam, na Holanda, no verão do próximo ano, como se pode ler na apresentação, disponível no ‘site’ do museu basco desde a inauguração da mostra, no passado dia 29 de junho.

De acordo com os números do Museu Guggenheim Bilbau, esta exposição individual de Joana Vasconcelos registou mais de 640 mil visitantes, desde a inauguração, em junho passado, até à última semana.

Apresentada como a primeira mostra individual de um artista português no Museu Guggenheim em Bilbau, “I’m your mirror” integra mais de trinta obras de Joana Vasconcelos, 14 das quais nunca antes apresentadas em público.

Entre as peças novas contou-se uma máscara veneziana de 2,5 toneladas, feita com 231 molduras de duplo espelho, e um anel solitário, de três toneladas, montado a partir de 112 jantes de carro e 1.324 copos de cristal.

Há também uma obra ‘site specific’, feita de propósito para Bilbao, da série “Valquírias”, com 30 metros de altura, 36 de largura e 45 de profundidade, colocada no átrio do museu.