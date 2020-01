O “concerto oficial do ‘Dragon Ball’ e ‘Dragon Ball Z’ em orquestra” está marcado para 18 de julho, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado e a que o SAPO24 teve acesso.

“Dragon Ball Symphonic Adventure” é um "concerto imersivo com a música das séries ‘Dragon Ball’ e ‘Dragon Ball Z’” e conta com a participação de Hiroki Takahashi, “o cantor original da série e intérprete de canções de culto como ‘Makafushigi Adventure’, ‘Mezase Tenkaichi’ e ‘Dragon Ball Densetsu’”.

De acordo com a organização, este espetáculo é “uma verdadeira experiência, feita pela primeira vez na história da animação japonesa, totalmente sincronizada com uma tecnologia de vídeo de ponta com ecrã gigante com imagens em HD, iluminação e efeitos sonoros especiais da série”.

Durante o espetáculo, o cantor convidado Hiroki Takahashi subirá ao palco para cantar as canções do "Dragon Ball Z": "Cha-La Head-Cha-La", "We Gotta Power" e "Unmei no Hi ~Tamashii VS Tamashii".

O autor da obra que inspirou as séries "Dragon Ball" e "Dragon Ball Z", Akira Toriyama, tornou-se num fenómeno mundial ao vender mais de 300 milhões de livros de banda-desenhada, ocupando o segundo lugar no ranking dos livros de manga mais vendidos no mundo.

A marca "Dragon Ball" faz agora parte do mundo como um turbilhão cultural com séries animadas, filmes, videojogos e outros produtos de merchandising.

O preço dos bilhetes para “Dragon Ball Symphonic Adventure” varia entre os 39 e os 85 euros.

Para os fãs mais dedicados das séries "Dragon Ball" e "Dragon Ball Z", além dos bilhetes regulares, existe a possibilidade de viver uma verdadeira experiência VIP com direito a lugares privilegiados, cocktail, brochura edição de colecionador com a programação do espetáculo e meet & greet com o cantor Hiroki Takahashi, refere a organização.