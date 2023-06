"Tendo em conta a dimensão do evento e por serem esperadas cerca de 60.000 pessoas, o festival contará com a um dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade, recorrendo às várias valências da PSP", informa a força de segurança em comunicado enviado às redações.

A partir das 15h00 desta terça-feira e até às 02H30 de amanhã, 7 de junho, estão previstos os seguintes condicionamentos da circulação automóvel:

Corte na via descendente, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, das 15h00 às 02h30, exceto a veículos autorizados das 15h00 às 21h00.

Corte na via ascendente, entre a rotunda junto à Av. Brasília e o Nó do Alto do Duque, das 21h00 às 02h30.

Haverá fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Brasília, Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

Como alternativa, deverá ser privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem.

Às 60 mil pessoas esperadas no concerto, a PSP recomenda ainda que privilegiem a utilização de transportes públicos;, que verifiquem antecipadamente os itens proibidos no recinto do festival e para quem estacionar na via pública, garantir que deixa o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária.