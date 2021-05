Quinta-feira, 13 de maio

Estreias no cinema

"Minari" : O Melhor Filme Estrangeiro, de acordo com os Globos de Ouro 2021, realizado por Lee Isaac Chung, chega aos cinemas portugueses. Minari conta a história de uma família coreano-americana que se muda para uma quinta no Arkansas em busca do seu próprio sonho americano. No meio dos desafios dessa nova vida, descobrem a inegável resiliência da família e o que realmente faz um lar.

A Cinemateca com o FIMFA Lx

A Cinemateca junta-se, de novo, ao FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que decorre em vários locais, em Lisboa, até 23 de maio.

Este ano a colaboração conta com duas diferentes sessões. A primeira, na Rua Barata Salgueiro, é “Lili” (1953), um musical de Charles Walters ambientado no mundo dos espectáculos de marionetas. A última será o clássico de animação de Lotte Reiniger, “As Aventuras do Príncipe Achmed” (1926), no Salão Foz.

Quando: Até 15 de maio

Chopin e o Violoncelo

As consagradas violoncelista Maria José Falcão e pianista Anne Kaasa estarão a cargo de um concerto em homenagem a Chopin. O espetáculo, que faz parte do ciclo de concertos da Antena 2, é de entrada gratuita, mediante a lotação.

Quando: 13 de maio, às 19h00

Onde: Museu do Oriente

Sons à Mesa | Venga Venga

Diretamente do Brasil, a dupla Venga Venga estará presente no Sons à Mesa, trazendo um gostinho da cultura do outro lado do oceano. Neste projeto que se assume como uma “apresentação diferente pela igualdade”, há sons de todos os cantos do mundo.

Quando: 13 de maio

Onde: Maus Hábitos - Espaço de intervenção Cultural, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 40€ (mesa para 4 pessoas) e 60€ (mesa para 6 pessoas)

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Sexta-feira, 14 de maio

No streaming

"A Mulher à Janela" : Uma mulher agorafóbica que vive sozinha em Nova Iorque começa a espiar os seus novos vizinhos e acaba por testemunhar um ato violento. Com Amy Adams, Gary Oldman e Anthony Mackie o filme realizado por Joe Wright estreia na Netflix.

: Uma mulher agorafóbica que vive sozinha em Nova Iorque começa a espiar os seus novos vizinhos e acaba por testemunhar um ato violento. Com Amy Adams, Gary Oldman e Anthony Mackie o filme realizado por Joe Wright estreia na Netflix. "Ferry": Ainda na Netflix, este filme de crime realizado por Cecilia Verheyden promete deixá-lo de boca aberta. A história tem início em 2006, em Amesterdão. Ferry Bouman trabalha para o poderoso barão da droga Ralph Brink. Certo dia, o seu gangue é brutalmente agredido e o filho de Ralph acaba ferido. Todas as pistas apontam na direção de um grupo acampado em Brabant e Ferry é enviado para encontrar os responsáveis. Ausente durante um longo período, Ferry regressa à sua adorada Brabant, de onde fugira vários anos antes. O difícil reencontro com a família, o regresso à vida de saltimbanco que deixou para trás e a encantadora vizinha Danielle, acabam por ter impacto em Ferry. O percurso leva-o a encarar a vida com outros olhos e põe à prova a sua lealdade.

Apresentação de Fenestra, de Alexandre Farto (Vhils)

Beijing, Cincinnati, Hong Kong, Lisboa, Los Angeles, Macau, Mexico City, Paris e Shanghai são algumas das cidades por onde Vhils já passou e, com a sua câmara, filmou vistas banais das mesmas em velocidades extremamente lentas.

Depois de ter passado por Paris em 2018, chega agora à Galeria Vera Cortês, apresentando os seus registos fotográficos através de projeções nas quatro paredes do espaço. Assim, fazendo os visitantes sentirem-se parte da experiência e do local, desde os enormes monumentos aos peões que por ali passavam na altura da filmagem.

Quando: Até 12 de junho

Onde: Galeria Vera Cortês, Lisboa

Concerto de Xutos e Pontapés

A Santa Casa Portugal ao Vivo traz de volta o “20 20 Cultura para todos”, uma iniciativa que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal. O ciclo de concertos que começou em outubro do ano passado foi interrompido devido às medidas de segurança em vigor. Agora regressa com novas datas, mas o mesmo objetivo: ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data (não será necessário proceder à troca dos bilhetes).

Nesta sexta-feira poderá ver os clássicos Xutos e Pontapés pelas terras invictas.

Quando: 14 de maio, às 20h00

Onde: Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota

Quanto: Bilhetes entre os 20€ e os 40€

Começa o ciclo de concertos Montepio Às Vezes o Amor

Passando para o distrito de Santarém, começa o ciclo de concertos Montepio Às Vezes o Amor cujo objetivo era acontecer para celebrar o Dia dos Namorados, contudo foi adiado devido à situação pandémica que se vivia no mês de fevereiro. Pode consultar o programa completo aqui.

A portuguesa e cabo-verdiana Sara Tavares passará pelo Teatro Sá da Bandeira para uma noite cheia de ternura e romance, a partir das 19h00.

De volta ao norte, Braga é a cidade escolhida para o concerto dos The Gift. Pelas 20h00, no Altice Forum Arena, o foco serão os 25 anos de canções que já fazem parte da vida de várias gerações de portugueses.

Mas não termina por aqui. Também Luísa Sobral faz parte deste vasto cartaz. A cantora, que iniciou o seu caminho discográfico em 2011, após um percurso académico musical bem sucedido na famosa Berklee College of Music, em Boston, marca presença às 20h30 em Tomar, no Cine-Teatro Paraíso.

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 20€

Sábado, 15 de maio

Concerto de David Carreira

David Araújo Antunes, mais conhecido pelo seu nome artístico David Carreira, também é um dos nomes do cartaz “20 20 Cultura para todos”, um espetáculo cujo objetivo é ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Quando: 15 de maio, às 20h00

Onde: Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 15€

Concertos de Paulo Gonzo

Paulo Gonzo estará ao vivo no Montepio Às Vezes o Amor. Em Torres Novas, o cantor com mais de 40 anos de carreira traz um novo espetáculo, que “explora diferentes abordagens do repertório de sempre”, refere o programa.

Quando: 15 de maio, às 18h00

Onde: Teatro Virgínia

Quanto: Bilhetes a 15€

créditos: Origo Ensemble

Domingo, 16 de maio

Concerto de Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco

Depois do sucesso da parceria no Festival da Canção, os dois artistas juntam-se ao cartaz Montepio Às Vezes o Amor, como parte da digressão especial à qual deram um nome inspirado no tema que apresentaram: “Passe-Partout”. No espetáculo interpretam temas dos respetivos repertórios bem como outros.

Quando: 16 de maio, às 16h00

Onde: Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

Quanto: Bilhetes entre os 12€ e os 17,5€

Concerto "Monumentum" - Origo Ensemble

Em direto do Museu Municipal de Vale de Cambra, assista online a este “Monumentum”, o mote do ciclo de concertos que o Origo Ensemble se propõe realizar no património histórico da Rota do Românico.

Os concertos enquadram-se no projeto “EEC PROVERE Turismo para Todos: Valorização, dinamização e promoção turística da região”, que abrange o território do Tâmega e Sousa e ainda os concelhos de Arouca e Vale de Cambra, sendo cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia.

Pode assistir ao concerto na página do Facebook do município, na da Rota do Românico e na do Origo Ensemble.

Quando: 16 de maio, às 16h00

créditos: Ichaï

Segunda-feira, 17 de maio

Amália e os Poetas

Para celebrar o centenário de Amália Rodrigues, Pedro Moutinho criou um espetáculo cujo mote foi a seleção de alguns dos mais importantes poetas Portugueses cantados por Amália Rodrigues, como Camões, Fernando Pessoa, Alexandre O’Neil, Pedro Homem de Mello, David Mourão Ferreira e José Carlos Ary dos Santos.

No desenho deste espectáculo, o fadista contou com o fotógrafo e realizador Sebastião Varela, sobrinho-bisneto de Amália. Com base nos poemas e nas históricas interpretações da fadista, Sebastião Varela criou, a partir da fotografia, um imaginário visual para colorir cada tema de acordo com a interpretação que faz dos mesmos.

Quando: 17 de maio, às 21h00

Onde: Teatro Maria Matos, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 15€

créditos: © 2015

Terça-feira, 18 de maio

Museu Nacional Ferroviário inaugura dois novos espaços de exposição

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento (Santarém),irá inaugurar dois novos espaços expositivos permanentes, as salas dos Compressores e dos Simuladores.

A Sala dos Compressores irá prolongar o espaço alusivo às Oficinas da Figueira da Foz, no qual estarão expostas máquinas que integraram a área oficinal da CP na Figueira da Foz, destinando-se a Sala dos Simuladores a acolher dois simuladores de condução virtual, "em que o visitante poderá familiarizar-se com os sistemas de controlo e segurança mais básicos e essenciais da condução de uma locomotiva elétrica", afirma a nota de imprensa.

Neste que é o Dia Internacional do Museu e também o sexto aniversário do Museu Nacional Ferroviário, as entradas são gratuitas das 10h00 às 18h00.

Quarta-feira, 19 de maio

Começa o Festival IndieJúnior

A quinta edição do festival está repleta de novos filmes, num programa que apresenta, entre outras propostas, uma competição internacional que integra 50 filmes (longas e curtas metragens, ficções, documentários e animações).

O evento irá acontecer em vários locais do Porto, como a Casa das Artes, Reitoria da Universidade do Porto e Maus Hábitos. Pode consultar o programa completo aqui.

O pontapé de saída para a quinta edição do festival é dado a 15 de maio no Salão Nobre da Reitoria da UP, com uma sessão especial de warm-up. No alinhamento destaca-se “Fritzi – Um Conto Revolucionário”, de Ralf Kukula e Matthias Bruhn, um filme de animação que retrata os tempos da Alemanha dividida, vencedor do Prémio Escolas nesta edição de 2021.

Quando: Até 23 de maio