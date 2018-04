A mostra reúne vários trabalhos executados em tempo real durante os espetáculos, que tiveram lugar de 2013 a 2018, e revela uma evolução entre os primeiros desenhos, efetuados a caneta sobre papel A5 ou A4, e obras posteriores, já delineadas em ‘tablet’ e com coloração digital.

Em todos esses casos, Joel Faria procurou captar a ambiência específica de cada concerto, do que resultaram desenhos mais ou menos figurativos consoante a iluminação da sala, as reações do público ou os próprios comentários dos artistas em palco – cujos comentários perante a plateia por vezes ilustram as obras em exposição.

“É incrível ver no final o resultado dos desenhos e perceber a reação dos músicos no momento em que os observam pela primeira vez”, declara André Gomes, um dos programadores do Auditório de Espinho, entidade que tomou a iniciativa de organizar a mostra.

“A exposição tornou-se natural depois de percebermos a quantidade de concertos que o Joel já tinha desenhado e é muito simbólica para nós por ser quase um registo paralelo às fotografias e às gravações vídeo que temos dos espetáculos – por ser, digamos, um registo mais poético”, realça esse responsável à Lusa.

Joel Faria revela que esta sua experiência gráfica teve início em 2012, quando, no contexto de um curso de desenho frequentado no Porto, um dos seus trabalhos de campo foi capturar em papel os traços de um concerto de Minta & The Brook Trout no bar Café au Lait.