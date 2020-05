Os pianistas Stephen Hough, Benjamin Grosvenor, Angela Hewitt, Imogen Cooper, Joseph Middleton e Paul Lewis, o barítono Roderick Williams, o contratenor Iestyn Davies e o guitarrista Sean Shibe estão entre os artistas anunciados pela histórica sala de concertos da capital britância, no âmbito do programa a decorrer a partir de 1 de junho.

Todas as atuações retomam a série de "Concertos à Hora do Almoço", uma das mais célebres do Wigmore Hall, têm início às 13:00, de segunda a sexta-feira, serão transmitidas em direto pela BBC3 e pela sala, no seu 'site', e decorrerão ao longo do último mês da temporada de 2019/2020, que teve todos os concertos cancelados, desde o passado dia 16 de março.

Entre as propostas do Wigmore Hall encontram-se ainda os programas que juntam o oboista Nicholas Daniel e o pianista Julius Drake, o clarinetista Michael Collins e o pianista Michael McHale, assim como os recitais de canção de câmara que reúnem o tenor Allan Clayton e o pianista James Baillieu, e as sopranos Lucy Crowe e Ailish Tynan, com os pianistas Anna Tilbrook e Iain Burnside, respetivamente.

A série de concertos deverá culminar no muito esperado encontro entre o tenor Mark Padmore e a pianista Mitsuko Uchida, em "Winterreise" ("Viagem de Inverno"), ciclo de 'lieder' de Schubert.

O diretor do Wigmore Hall, John Gilhooly, destaca, no comunicado hoje divulgado, que as regras do distanciamento social são cumpridas em todos os concertos: os músicos atuarão em solo ou em duo e não haverá na sala mais do que quatro pessoas, entre as quais os técnicos de som.

Fundado pelos fabricantes de pianos Bechstein, em 1901, o Wigmore Hall constitui uma das principais salas a nível mundial, no âmbito da música de câmara, mantendo um programa anual de mais de 550 concertos, muitos deles transmitidos regularmente pela BBC3, e também editados em disco, pela sua própria etiqueta, Wigmore Hall Live.

O programa e os concertos serão divulgados em wigmore-hall.org.uk.