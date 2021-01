Quinta-feira, 14 de janeiro

Estreias no cinema

“Undine”: "Se me abandonares, vou ter de te matar", diz a protagonista ao homem por quem está apaixonada quando se separam no café da esquina. Mergulhando no reino subtil do sobrenatural, o realizador Christian Petzold reimagina a figura mitológica da ninfa aquática, Ondina, que se torna humana quando se apaixona e morre quando o seu amado a trai, transportando-a para uma história de amor do século XXI. Aqui, Undine é uma historiadora que trabalha no departamento de desenvolvimento urbanístico da cidade de Berlim.

Jovens Solistas da Metropolitana

Desenvolvendo uma ponte pedagógica inédita entre a prática e o ensino musical, a Academia Nacional Superior de Orquestra é a única escola do país que forma maestros, instrumentistas de orquestra e pianistas vocacionados para música de câmara. Ao longo dos seus 25 anos, mudou o panorama cultural em Portugal, tendo muitos dos seus alunos a entrar nas mais exigentes instituições de ensino e formações internacionais. Mais premiada escola nacional desta área, as novas gerações de intérpretes e diretores musicais que lança são reconhecidas pela qualidade. A música de câmara é uma das vertentes fundamentais da ANSO, que todos os anos apresenta o ciclo Jovens Solistas da Metropolitana. O evento é de entrada gratuita, mediante a lotação do espaço.

Quando: 14 de janeiro, às 19h00

Onde: Museu do Oriente

Sexta-feira, 15 de janeiro

Em cartaz

“ One Night in Miami… ” : Uma noite em 1964, Cassius Clay (Eli Goree) — que mais tarde viria a ser conhecido por Muhammad Ali — convida três dos seus amigos, o ativista Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), a lenda da soul Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e a estrela do futebol americano Jim Brown (Aldis Hodge), para comemorarem a sua vitória perante o campeão mundial de pesos pesados Sonny Liston, num hotel em Miami. Num encontro que nunca aconteceu, mas podia ter acontecido, as conversas abordam injustiça racial e religião, refletem sobre as responsabilidades pessoais de um artista de cor, se um atleta negro pode ser apenas um atleta, e questionam se os artistas de minorias étnicas devem abraçar, ou ficar longe do ativismo. Esta estreia nas longas-metragens da atriz e realizadora Regina King pode ser vista na Amazon Prime.

: Uma noite em 1964, Cassius Clay (Eli Goree) — que mais tarde viria a ser conhecido por Muhammad Ali — convida três dos seus amigos, o ativista Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), a lenda da soul Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e a estrela do futebol americano Jim Brown (Aldis Hodge), para comemorarem a sua vitória perante o campeão mundial de pesos pesados Sonny Liston, num hotel em Miami. Num encontro que nunca aconteceu, mas podia ter acontecido, as conversas abordam injustiça racial e religião, refletem sobre as responsabilidades pessoais de um artista de cor, se um atleta negro pode ser apenas um atleta, e questionam se os artistas de minorias étnicas devem abraçar, ou ficar longe do ativismo. Esta estreia nas longas-metragens da atriz e realizadora Regina King pode ser vista na Amazon Prime. “ Pai em Dobro ” : Após passar os primeiros 18 anos da sua vida numa comunidade hippie, uma jovem (Maisa Silva) decide arriscar viver no mundo real e procurar pelo seu pai. Esta comédia brasileira estreia na Netflix.

“Zona de Perigo” : Num futuro muito próximo, um piloto de drones caído em desgraça (Damson Idris) é enviado para uma perigosa zona militarizada onde trabalha para um oficial androide (Anthony Mackie) encarregado de localizar um dispositivo capaz de destruir o mundo. Este é um filme de ficção-científica para ver na Netflix.

Uma Noite na Ópera - Orquestra Gulbenkian / Lorenzo Viotti

No início do novo ano, a Gulbenkian Música e o maestro Lorenzo Viotti convidam o público a estar presente a partir de casa numa noite de ópera. Para estes concertos foram convidados quatro cantores —Ailyn Pérez, Margarita Gritskova, Joshua Guerrero Roman Burdenko —, todos eles premiados neste domínio e com carreiras de grande plano a nível internacional. Interpretarão uma seleção de árias e cenas marcantes do vasto repertório operático, estando também a cargo do maestro Viotti a direção de empolgantes peças orquestrais. Pode assistir ao evento online aqui, a partir das 18:45

Sábado, 16 de janeiro

Concerto de Dino D´Santiago inaugura a Final Four

Diretamente de Leiria para a casa dos portugueses, o pontapé de saída na Final Four da Allianz CUP será dado através de um concerto de Dino D´Santiago e que conta com uma convidada: Surma. A Final Four sem adeptos não tem a mesma magia, pelo que, face à impossibilidade de se realizar a habitual Fan Zone – que durante uma semana enche de vida “os corações” das cidades anfitriãs –, todo o conceito foi repensado dando lugar à Fan Home. Podes assistir ao concerto no Facebook e Youtube da Liga Portugal.

Quando: 16 de janeiro, às 22h30

Domingo, 17 de janeiro

Workshop de Leituras de Borras do Café

A cafeomancia é uma técnica usada para descobrir o futuro através da borra do café. ​Ela foi desenvolvida pelos árabes e era usada pelas odaliscas dos antigos sultões. Neste workshop online vai descobrir como desvendar os segredos dos símbolos, ajudando no desenvolvimento da sua intuição.

Quando: 17 de janeiro, às 10h00

Quanto: Inscrição a 50€

Miguel Araújo - Ao vivo no Estúdio Chiu

O artista Miguel Araújo volta ao online para o quinto episódio da série de concertos “ao vivo no estúdio Chiu”. A iniciativa, que começou em dezembro do ano passado, pode ser vista de forma gratuita aqui.

Quando: 17 de janeiro, às 18h00

Segunda-feira, 18 de janeiro

Um espetáculo virtual de magia

Uma das grandes vantagens de estarmos confinados em casa, é dar-nos a possibilidade de visitar eventos nas mais diversas partes do mundo, a partir de plataformas digitais, como o Zoom. Pode também experimentar novos passatempos ou até descobrir novos talentos. Neste espetáculo de magia organizado pelo mágico e malabarista Frisco Fred, irá descobrir o melhor que São Francisco (EUA) tem para oferecer no campo da magia.

Quando: 18 de janeiro, à 1:00

Quanto: Bilhetes a 37€

Terça-feira, 19 de janeiro

Sporting x Porto

A meia final da Taça da Liga é jogada entre dois grandes: Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto. O clássico pode ser visto na Sport TV ou ser acompanhado na Antena 1.

Quando: 19 de janeiro, às 19:45

Edição por Larissa Silva