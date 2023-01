Ouça aqui as duas partes do episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com António Braga:

O arquiteto António Braga é o convidado desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas, num passeio que vai de São Sebastião da Pedreira ao Campo Grande. Num passeio que começa na Rua Marquês da Fronteira, vai até à estátua da Independência, em Entrecampos, e termina no Campo Grande, José Sá Fernandes conversa sobre o tempo em que as ruas tinham "portagens", da Irene que tirou as setas a São Sebastião, das acrobacias da primeira piloto portuguesa, sua tia-avó, e do último duelo que aconteceu em Portugal, precisamente no Campo Grande.

