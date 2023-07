Em primeiro lugar, é importante notar que os espetáculos serão nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, por isso a primeira coisa a fazer é reservar estas datas no calendário para estar livre para a Taylor.

Depois disso, é necessário ter atenção à complexa forma de adquirir bilhete diferente da maior parte dos concertos.

Como posso adquirir bilhetes?

Já se sabe que os bilhetes estarão disponíveis apenas através da página da See Tickets, para quem se tiver registado e, entretanto, recebido um código de acesso por email. Os titulares dos códigos de acesso terão a oportunidade de comprar bilhetes a partir das 12:00 do dia de hoje, sendo que os bilhetes serão vendidos por ordem de chegada, enquanto durar o stock disponível.

De acordo com a See Tickets este trata-se de "um processo de compra simples e convencional" para o qual apenas é necessário seguir os seguintes passos:

Os selecionados para receber um código de acesso já o deverão ter recebido por email por volta das 20:00 (hora local) desta terça-feira;

A mensagem recebida deve incluir informações sobre os horários, o link para a compra dos bilhetes e o código de acesso exclusivo;

Depois disso, deve-se iniciar sessão ou criar uma conta See Tickets antecipadamente, tendo cuidado para ter à mão sempre a palavra-passe da conta ou redefinir a senha com antecedência.

Quando os bilhetes forem colocados à venda, às 12:00 (hora local) de quarta-feira, 12 de julho:

Deve clicar-se no link enviado;

Depois, introduzir o código de acesso, e esperar o tempo necessário para aceder à compra de bilhetes, que pode ser mais do que o habitual devido à procura. (Durante este tempo não se deve atualizar a página);

Cada código é único, por isso, se existir um erro, deve-se verificar se este está correto e de acordo com a mensagem recebida por email.

Durante todo o processo deve-se ter aberta apenas uma única janela do browser, tendo em conta que abrir várias janelas ou separadores para comprar bilhetes pode dar origem a erros.

Cada pessoa não pode exceder o limite de quatro bilhetes por código.

Como pagar?

Só se pode efetuar uma compra utilizando Visa, MasterCard, Maestro, PayPal, Apple Pay ou Google Pay. Não são aceites outros métodos de pagamento.

Pode-se transferir códigos de acesso para outra pessoa?

Não, os códigos são intransmissíveis e não devem ser partilhados. Os códigos também só são válidos para comprar até ao limite de bilhetes indicado, sujeito a disponibilidade.

Depois de comprados como se recebem os bilhetes?

Os seus bilhetes estarão disponíveis através da aplicação See Tickets Wallet cerca de 14 dias antes da data do evento.

Esta aplicação está ligada à conta See Tickets (por isso, deve ter-se a certeza que se utiliza os mesmos dados de início de sessão).

A aplicação pode ser descarregada através destes links:

Para iOS

Para Android

Bilhetes de Mobilidade condicionada? Como reservar?

As pessoas de mobilidade condicionada devem ter preenchido o formulário de registo na página da See Tickets. Da mesma forma que os restantes compradores, caso sejam selecionados já devem ter recebido um link de compra. Neste caso, os bilhetes para pessoas com mobilidade reduzida estarão disponíveis na See Tickets através do link de compra, enquanto durar o inventário disponível.

Estas pessoas devem selecionar a zona do estádio que é acessível a pessoas com mobilidade condicionada, podem ainda comprar bilhete de um acompanhante (máximo de 2 bilhetes), sendo que as entradas serão vendidas por ordem de chegada.

Quem está em lista de espera para conseguir o código o que pode fazer?

Para quem, depois de se registar no fim de junho, recebeu um email dando conta de que se encontra em “lista de espera”, a mensagem é esta: “Se houver mais bilhetes disponíveis, enviaremos uma mensagem para que possa aderir à venda”. Neste caso não fica garantido que se consiga comprar bilhetes.

Quanto custam os bilhetes?

O preço dos bilhetes ainda não foi anunciado oficialmente, porém esta tour da cantora americana já começou a vender bilhetes um pouco por toda a Europa e já é possível ter-se uma ideia do custo dos mesmos.

Para o concerto em Paris, na La Défense Arena, os bilhetes começam nos 69,50 e terminam nos 245,50 euros. Sendo que os bilhetes mais caros "VIP" custam cerca de 827,40 euros. Porém, para o espetáculo de Lyon, no Groupama Stadium, vão dos 99 aos 247,50 euros.

Já no Reino Unido, segundo a BBC, os preços para lugares sentados, variam entre as 58 e as 194 libras (68 e os 228 euros). O bilhete geral em pé é cerca de 110 libras (130 euros) já as entradas para as primeiras filas têm um valor de 172 libras (202 euros) por bilhete. Foram também disponibilizados pacotes "VIP", que incluem, entre outras coisas, peças de merchandising e têm preços entre os 230 e os 776 euros.

Em Portugal pouco se sabe, no entanto, um utilizador do Twitter conseguiu na tarde desta terça-feira desvendar alguns preços.

Graças a uma partilha no Twitter por parte do utilizador @DJ_PRMF, que conseguiu facilmente chegar aos valores através do código-fonte da página de venda, sabemos agora que os preços começam nos 62,50 euros, indo até aos 539 euros, valores sem taxas.

De acordo com a lista partilhada por este utilizador os bilhetes deverão ter estes valores no Estádio da Luz:

BANCADA PISO 3 ULTIMAS FILAS – 62.50€

BANCADA PISO 3 ALTO VISTA LATERAL – 62.50€

BANCADA PISO 3 ALTO – 68€

BANCADA PISO 3 BAIXO VISTA LATERAL – 68€

BANCADA PISO 3 BAIXO – 91€

BANCADA PISO 1 VISTA LATERAL – 125€

BANCADA PISO 0 VISTA LATERAL – 142€

PMR BANCADA PISO 0 – 147.50€

PISTA DE ACESSO GERAL – 170.50€

BANCADA PISO 1 – 170.50€

BANCADA PISO 0 – 181.50€

FRONT STAGE (ESQUERDO) – 227€

FRONT STAGE (DIREITO) – 227€

VIP 5 – BANCADA PISO 3 BAIXO – 282.50€

VIP 4 – BANCADA PISO 1 – 389€

VIP 3 – BANCADA PISO 0 – 415€

VIP 2 – PISTA DE ACESSO GERAL – 439€

VIP 1 – FRONT STAGE DIREITO – 538.92€

VIP 1 – FRONT STAGE ESQUERDO – 539€