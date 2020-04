— Samuel, o que achas de seres o anfitrião de uma série de conversas em direto com convidados no SAPO24?



— Acho ótimo. Um género de "conversas de roupão", já que estamos todos em casa?

— Conversas de roupão, gosto. Quando começamos?

— E se fosse esta sexta-feira?

E vai ser.

Esta sexta-feira, 24 de abril, Samuel Úria está de regresso ao SAPO24, não no formato de crónica semanal, mas à conversa com uma série de convidados a partir da sala de sua casa.

"Conversas de roupão com Samuel Úria" — assim ficou batizada esta nova rubrica, cuja ideia surgiu depois de assistirmos, em 2018, à conversa que Samuel teve com Manuela Azevedo e Manuel Cruz em palco, no Fólio, meses depois da apresentação do disco "Carga de Ombro".

Longe nos parecem hoje os dias dos festivais em que fisicamente marcamos presença, sejam de letras ou canções, mas temos plataformas que nos permitem estar perto mesmo estando longe e não faltam bons motivos — e novos projetos — para sentar amigos à volta, neste caso, do Instagram.

Portanto, marque na sua agenda: 24 de abril, 16h00, em direto no Instagram do SAPO24 (siga a nossa página para ser notificado quando o live começar).

Os primeiros convidados são Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, dos Clã, que acabam de lançar um novo single, "Armário", com letra da Capicua e ilustrações do André da Loba.

"Armário", cuja composição é de Hélder Gonçalves, é um tema no novo álbum "Véspera", que o grupo vai editar em breve.

“Quando nos encontrámos para ouvir algumas demos e falar sobre possíveis ideias, perguntei-lhes se tinham algum conceito para o álbum e se queriam sugerir algum caminho. Explicaram-me que gostam de dar toda a liberdade a quem lhes escreve e que o acaso costuma garantir a coerência do todo, mas que, se tivessem que situar o novo disco, seria no prenúncio que antecipa um grande acontecimento. O segundo antes da explosão. O hiato entre a normalidade e a ruptura. O batimento imediatamente antes do descompasso", conta Capicua.

Esperamos portanto que os Clã abram a porta do seu armário na conversa com Samuel Úria (ou não fossem estas conversas de roupão), mas haverá certamente espaço para explorar muito mais — ou não estivéssemos todos a viver entre a espera e antecipação do que o futuro nos reserva e, mais ainda, em vésperas de celebrar a Liberdade da forma mais inusitada possível, em isolamento.

Já colocou o alerta no telemóvel? 24 de abril, 16h00, no Instagram do SAPO24.