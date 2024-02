Alguma vez vos aconteceu estarem na vossa vidinha e, de repente, começarem a surgir perguntas intrusivas como:

«Quem foi o maior traidor de Portugal?»

«E quem teve mais filhos bastardos?»

«Qual acabou por ser o maior chalupa da nossa história?»

A mim também. É por isso que, nestas páginas, poderão ler tudo o que envergonha a nossa monarquia. Descobrirão que aquelas perucas não serviam só para os retratos. Na verdade, escondiam as fofocas mais sumarentas e vergonhosas. Não, não somos um nobre povo e, muito menos, uma nação valente — quando muito, imoral. Somos um país nascido e criado em adultério, consanguinidade, bastardia, falta de noção, vaidade e todas essas coisas que preenchem as revistas cor-de-rosa.

Se não estão capazes de enfrentar a realidade, não sei se deviam estar a ler este livro. Mas também não o podem largar — já começaram, agora, terão de o acabar. Se vos prometo histórias lindas de amor e paixão? Não. Mas podem contar com uma boa sessão de corte na casaca e, possivelmente, umas gargalhadas. Ou, então, aquela expiração repentina pelo nariz quando uma coisa tem piada, sabem? Isso mesmo.

Podia escrever fofocas de pessoas vivas? Sim, mas o D. Duarte Pio de Bragança ainda pode processar-me, e os mortos não. Por isso, olhem para isto como aquelas revistas com dez anos que encontram na sala de espera do médico e que, mesmo assim, é impossível não ler.

