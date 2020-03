A cerimónia de entrega dos Prémios Sophia foi "adiada em prol da saúde pública", lê-se no comunicado divulgado pela Academia.

O adiamento da entrega dos Prémios Sophia, que decorreria no Casino Estoril, dentro de duas semanas, foi decidido "no seguimento do Plano de Contingência e das recomendações da Direção-Geral da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e do Governo português", adianta a Academia Portuguesa de Cinema.

A 8.ª edição "será reagendada em data a anunciar oportunamente", conclui a academia.

As nomeações para os Prémios Sophia, conhecidas no passado dia 18 de fevereiro, são lideradas por "Variações", de João Maia, sobre o músico António Variações. O filme reúne 17 indicações, seguido de "A Herdade", de Tiago Guedes, com 15, e de "Vitalina Varela", de Pedro Costa, e "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, com seis nomeações.

Em Portugal há 41 pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais duas face ao balanço feito na segunda-feira. A maioria dos casos concentra-se na região Norte.

O novo coronavírus, detetado em dezembro na China, é uma família de vírus que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Covid-19, que atingiu cerca de uma centena de países de cinco continentes, foi declarada como emergência de saúde pública internacional pela Organização Mundial de Saúde.