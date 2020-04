O número de declarações de IRS entregues no primeiro dia do prazo superou a barreira do meio milhão, patamar que um ano antes apenas foi atingido ao final do segundo dia.

A estrear às sextas-feiras e aos sábados, às 21:00, os espetáculos vão das tragédias gregas às criações clássicas contemporâneas, dos clássicos da dramaturgia até às criações para crianças, segundo o comunicado do Teatro D. Maria II, hoje divulgado. Em abril, as sextas-feiras serão dedicadas às tragédias, com a estreia de uma por semana. Assim, nos dias 03, 10 e 17 de abril, será possível assistir à trilogia "Ifigénia", "Agamémnon" e "Electra", de Tiago Rodrigues, a partir de textos de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo, respetivamente. No dia 24 de abril, a sala 'online' recebe ainda "Antígona", de Sófocles, na recente encenação de Mónica Garnel, que abriu a atual temporada do TNDMII, em setembro de 2019. A partir do próximo sábado, dia 04, será possível assistir em família a "Alice no País das Maravilhas", numa encenação de Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves, a partir da obra de Lewis Carroll. Continuar a ler No último sábado do mês, dia 25, será a vez de se retomar a "Coleção de Amantes", de Raquel André, o primeiro espetáculo do projeto "Coleção de Pessoas". Pelo meio, a sala 'online' recebe ainda duas interpretações contemporâneas de clássicos de William Shakespeare: "Ricardo III", encenado por Tónan Quito (a 11 de abril), e "Lear", numa encenação de Bruno Bravo, a partir de "Rei Lear" (a 18 de abril). Estes oito espectáculos juntam-se a "A Origem das Espécies", "Frei Luís de Sousa", "Montanha Russa" e "Sopro", já disponíveis para visualização na sala 'online' do D. Maria II. "Sopro" está também disponível com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e nas versões legendadas em inglês e francês. No conjunto, estes quatro espetáculos somaram já cerca de 22.000 visualizações.