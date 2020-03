"Depois de uma cuidada ponderação e de uma avaliação do mercado global de distribuição, a estreia de 'No time to die' [título original] foi adiada para novembro", afirmaram os produtores na rede social Twitter.

O filme "007: Sem tempo para morrer", de Cary Fukunaga, protagonizado por Daniel Craig, no papel do agente secreto 007, deveria estrear-se nos cinemas em abril, sendo agora adiado por preocupações com a propagação do novo coronavírus.

Segundo os produtores, o filme estrear-se-á a 12 de novembro no Reino Unido e a 25 desse mês nos Estados Unidos, não tendo sido divulgadas as datas nos restantes mercados.

Em Portugal, "007: Sem tempo para morrer" tinha estreia marcada para 08 de abril, com distribuição pela NOS Audiovisuais.