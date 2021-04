Fernando Rocha, João Seabra e Pedro Neves serão os primeiros a subir ao palco nesta quinta-feira, dia 29, ao passo que no dia seguinte, 30 de abril, sexta-feira, será a vez de Pedro Abrunhosa. Os eventos terão lugar na zona exterior do Altice Forum Braga, estando o início previsto de ambos para as 20h00, com abertura de portas um pouco antes, cerca das 18h45.

Em comunicado, a promotora Everything is New informa que os bilhetes (2€) já podem ser adquiridos na Ticketline e que a compra dos mesmos é concluída através do agendamento de um Teste Rápido Antigénio (por colheita de exsudado nasofarínge), a ser feito nos dias dos espetáculos a partir das 10h00, pela Cruz Vermelha Portuguesa, no Altice Forum Braga.

No entanto, quem estiver interessado em participar nos eventos-teste piloto terá obrigatoriamente de concordar e cumprir os seguintes critérios:

Exclusivo a residentes em Portugal;

Faixa etária entre os 18 e 65 anos;

Não pertençam a nenhum grupo de risco;

Não tenham estado em contacto com infectados nos últimos 14 dias;

Não tenham contacto regular com pessoas de risco;

Não tenham estado infetados com Covid-19 nos últimos 90 dias;

Aceitam realizar teste-rápido no dia do espetáculo, com entrada permitida apenas a quem testar negativo;

Direito a reembolso se testar positivo;

Consentimento tratamento de dados e permissão para serem contactados pela DGS.

Este é um dos eventos-piloto marcados para dias antes da nova fase de desconfinamento e reabertura de atividade, a 3 de maio, para quando está previsto que o Governo permita a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.

Os dois eventos culturais foram aprovados "na sequência do trabalho desenvolvido nos últimos meses entre os ministérios da Cultura e da Saúde com as entidades representativas do setor cultural, em articulação com a DGS".