Na Galeria Municipal do 11 será evocado o artista plástico Manuel Lapa, que morreu há 40 anos, com a exposição “Da luz e das sombras”. Ligado à segunda geração do modernismo português, foi um dos fundadores do Instituto de Arte, Decoração e Design – IADE e integrante da criação do Museu de Arte Popular.

Este ano o programa contará novamente com uma exposição coletiva de ilustração e cartoon, repartida entre a Lapso Galeria e a biblioteca de Azeitão, numa retrospetiva da produção recente portuguesa, que inclui obras de, entre outros, Ana Braga, André Ruivo, Mariana Rio, Marta Madureira, Joana Mosi, Júlio Dolbeth, Tiago Albuquerque e Tiago Galo.

Destaque ainda para uma mostra de Mariana Malhão na renovada livraria Culsete e para a exposição coletiva “Ver ao perto”, com ilustradores da região de Setúbal, na Casa Bocage.

Está previsto ainda um concerto com ilustradores que também são músicos, este ano protagonizado por João Maio Pinto, Pedro Lourenço e Mário Albuquerque.