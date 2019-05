Não é artista. Chamar-lhe artista é fechar-lhe o escopo. Sugere, antes, a interpretação da sua obra "onde por certo tudo está expresso". "A arte é uma palavra que me calha, realmente, muito mal. Eu não tenho nada a ver com arte, nem com artistas. Eu fui um 'tipo' que estive sempre empregado toda vida e nunca tive atelier", explicou em março numa entrevista à agência Lusa.

"A maioria dos meus trabalhos foi feita dentro da gaveta dos meus empregos. Empregos esses que nada tinham a ver com aquilo a que se chama arte", explicou o autor de "Homenagem à realidade", de 1972. Cruzeiro Seixas disse ainda que vender as suas obras, para si, é "repugnante", já que considera que quem vende é o merceeiro, sapateiro ou o homem do talho.

"Eu não tenho nenhuma dessas profissões porque não tenho jeito", ironizou, também à Lusa.

“Falar das coisas que eu fiz? Hoje já não me parece que fui eu que as fiz”, disse Cruzeiro Seixas à RTP, em 2016. As coisas que fez, no entanto, são aquilo que agora lhe vale mais uma homenagem. Esta terça-feira, o Instituto Miguel Galvão Teles homenageará o artista e mestre Cruzeiro Seixas, em parceria com a galeria Rasto e a Artview.

O evento será aberto pela ministra da Cultura, Graça Fonseca. Segue-se uma apresentação da obra de Cruzeiro Seixas pelo advogado Rui Patrício, coordenador do Instituto Miguel Galvão Teles.