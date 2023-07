É também conhecido como Museu Santa Joana, pois foi aqui que esteve, com as freiras dominicanas, a Princesa Santa Joana, padroeira da cidade de Aveiro. Com um valioso acervo é, para muitos, o ex-libris cultural da cidade. O Museu de Aveiro está instalado desde 1911 no antigo convento dominicano de Jesus, cuja fundação remonta à segunda metade do século XV. É um dos museus mais antigos da cidade. Foto: Paulo Novais| Lusa

© 2017 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.