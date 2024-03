“Num ano em que assinala dez anos de existência, o programa volta a apostar na continuidade e aprofundamento de relações com os seus territórios centrais e diferentes estruturas e coletivos artísticos da cidade, apresentando mais de 70 espetáculos e oficinas de diferentes áreas artísticas, sempre com entrada gratuita”, lê-se num comunicado.

O pontapé de saída do Cultura em Expansão é dado no próximo sábado, às 19:00 horas, com a atuação de Lavoisier na Capela de São José, do Centro Juvenil de Campanhã.

No dia 14, acontece o concerto de apresentação do álbum de estreia dos Duques do Precariado, no auditório do Grupo Musical de Miragaia.

A atuação do alemão FM Einheit está agendada para dia 15 de março, na Associação de Moradores da Bouça, e a 16 de março o espetáculo dos Retimbrar acontece na Associação de Moradores da Pasteleira.

Ainda este mês de março a Câmara do Porto destaca o espetáculo "Orillas Porteñas - Tablao Flamenco", que une os músicos Fernanda de Córdoba e José El Pajaro Ausina, à ‘bailaora Francisca Durão e artistas locais, num espetáculo que irá circular por diferentes bairros do Porto, bem como a atuação de Ana Lua Caiano e a primeira Feira do Livro de Campanhã.

O Cultura em Expansão acontece também em Miragaia e ao longo do ano está previsto apresentar, por exemplo, o espetáculo "Exercício para performers medíocres" de Tita Maravilha e dois cineconcertos para toda a família, um com Tó Trips (07 de abril) e outro com Manuel João Vieira (22 de setembro).

O polo de Miragaia vai receber também o projeto de investigação "Memoratório… Miragaia foi à Guerra", com a antropóloga Maria José Lobo Antunes, bem como oficinas de cerâmica, pintura de azulejos, ‘kamishibai’ e de máscaras.

A Bouça, por seu turno, recebe o novo espetáculo do Grupo Operário do Ruído, com direção musical de António Serginho e Carlos Guerreiro, e o projeto “Obras Portuenses da Década de 20”, com os compositores Fátima Fonte, Fernando Lapa e Rui Penha.

No Bairro da Pasteleira, o município destaca as atuações de Prétu/Xullaji, rotas previstas para as ruas do bairro com músicos e um contador de histórias e o projeto "Frente-a-frente", que vai reunir Inês Campos e Vahan Kerovpyan a um habitante do território.

O Bairro Pinheiro Torres vai receber espetáculos da programação do Teatro do Frio, que regressa àquele bairro com diferentes projetos, entre os quais "Este lugar que é o meu", guiado pelo rapper Deau e destinado a jovens da Escola Leonardo Coimbra – Filho.

As propostas resultam do trabalho de programação das quatro estruturas parceiras do Cultura em Expansão: Sonoscopia (Bouça), Confederação (Miragaia), Teatro do Frio (Pasteleira) e Visões Úteis (Campanhã).

No âmbito da programação satélite, para a celebração da Revolução de Abril, está previsto um concerto que vai juntar Luca Argel ao Grupo de Canto Alentejano do Orfeão Universitário do Porto, destacando-se ainda uma nova criação do Grupo de Teatro Comunitário do Bonfim – "A Democracia é um Ensaio! Utopias à Escuta" – e o projeto "Enxerto", que irá promover o trabalho colaborativo entre a Banda Marcial da Foz do Douro e Nuno Aroso.

Para celebrar os dez anos, o Cultura em Expansão vai lançar uma série de dez testemunhos em vídeo, da autoria do realizador Vasco Mendes.