A cultura da Península Ibérica será "a grande atração" do Festicante, que este ano vai ter Espanha como país convidado. O festival decorre entre os dias 14 e 16 de setembro, na vila alentejana de Aljustrel.

O festival que tem como lema "Nós e o Mundo" pretende "promover e divulgar" o cante alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade, e incentivar o diálogo intercultural com outros países, segundo a Câmara de Aljustrel, no distrito de Beja.

Ao ter Espanha como país convidado, "a cultura da Península Ibérica será a grande atração" do 3.º Festicante, indica o município, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os promotores esperam que o festival possa "contribuir para estreitar os laços com os vizinhos espanhóis e divulgar o Alentejo e os seus produtos para um público mais alargado".

O município ainda não divulgou o programa do 3.º Festicante, mas as edições anteriores do festival decorreram no Parque da Vila de Aljustrel e incluíram sessões informais e atuações de grupos corais alentejanos e exposições de artistas, concertos, mostras de produtos tradicionais e demonstrações de cozinha e de danças de Portugal e dos países convidados.