O problema foi quando a plataforma lançou o póster promocional de “Cuties”, que gerou uma onda de protestos online. Em causa está a pose das quatro protagonistas, todas menores de idade, na capa, encarada como provocadora e acusada de hipersexualizar crianças. A escolha da Netflix contrastou também com o póster original do lançamento francês.

O cariz do póster foi alvo de várias críticas nas redes sociais e até de uma petição, que conta com mais de 230 mil assinaturas, a pedir à Netflix para remover “Cuties” da sua plataforma por “sexualizar uma [criança] de 11 anos para o prazer de pedófilos e por influenciar negativamente as crianças”.

A Netflix acabou por reagir publicamente à polémica, retirando póster de circulação. “Lamentamos profundamente o póster inapropiado que usámos para Mignonnes/Cuties. Não foi OK, nem foi representativo deste filme francês que venceu um prémio em Sundance. Já atualizámos as imagens e a descrição”, lê-se numa publicação na rede Twitter.

Apesar da retração da Netflix, tanto a petição como os pedidos online se mantém, alegando que o filme sexualiza menores. Por outro lado, quem defende o filme, como a atriz britânica Tessa Thompson — que ainda assim criticou o póster — recorda que o filme é justamente um comentário sobre a atual hiperssexualização das crianças e de que a controvérsia acabou por minar o trabalho de Doucouré.