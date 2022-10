A banda que este ano regressou aos palcos atuará no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no próximo ano.

Recorde-se que a "doninha" tinha anunciado recentemente, nas suas redes, um regresso em grande aos palcos no próximo ano. O concerto acontece no MEO Marés Vivas acontece a 14 de julho de 2023.

“O norte sempre nos tratou de forma extraordinária, com muito amor”, disse a banda em conferência de imprensa.

“Tivemos uma edição de 2022 incrível, mas traz-nos muito mais responsabilidade e isso vai-nos levar a melhorar ainda mais todo o espaço e o cartaz, porque no fundo é isso que agrada aos festivaleiros”, disse ainda Jorge Lopes, promotor do Festival MEO Marés Vivas, na apresentação da 15.ª edição do evento.

O festival realiza-se nos dias 14, 15 e 16 de julho, em Vila Nova de Gaia, no antigo Parque de Campismo da Madalena.