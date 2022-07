Neste episódio especial do podcast, o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães tiveram a oportunidade de relembrar a história dos Da Weasel, partilhar as suas memórias da banda portuguesa e especular o que podemos esperar do concerto que vão dar no NOS Alive, doze anos depois de terem tocado juntos pela última vez.

A conversa também abordou "Da Weasel: Agora e para sempre", documentário que revisitou mais de duas décadas de carreira através das ilustrações de António Piedade. Estivemos na Almada, durante a apresentação, e desvendamos como foi o ambiente no dia em que a Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue aproveitaram para revisitar vários episódios marcantes.

No fundo, pode-se esperar deste episódio aquilo que os fãs portugueses esperam quando a banda da Margem Sul subir ao palco do NOS Alive no próximo dia 9 de julho para assistir à tão aguardada reunião da "doninha", prometida e anunciada em tempos de pré-pandemia: nostalgia, magia e a oportunidade de assistir ao vivo à escrita de mais uma página de história.

Porque não se enganem: o hype is real e não é caso para menos. Afinal, estamos a falar de uma das bandas mais icónicas da cena musical portuguesa e que desperta paixões em várias gerações. "Dúia", "Outro Nível", "Agora e para sempre", "Tas na Boa", "Sigue, sigue", "Re-tratamento", "Casa - vem fazer de conta", ou "Força" não são apenas meras canções. Para muitos, são memórias de uma vida.