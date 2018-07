Com disco novo a caminho, o primeiro desde 2014, os D’Alva trarão ao primeiro dia do NOS Alive um novo single e algumas surpresas. Antes, falaram com o SAPO 24 sobre maturidade, moda e – o mais importante – música.

