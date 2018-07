Fica o apelo feito, até porque a compra de bilhetes neste tipo de plataformas, por parte de festivaleiros incautos, pode vir a revelar-se um problema: "muitas vezes, estas plataformas acabam por vender bilhetes que não são títulos válidos. Depois as pessoas chegam à porta do festival e acabam por não entrar...".

A entrada, como todos os anos e em qualquer festival, será provavelmente feita na máxima velocidade possível - já que há sempre quem queira ocupar o seu espaço junto das grades que separam palco do público. Aos que vierem mais cedo para o recinto, fica também o conselho: "beber muitos líquidos, de preferência água, alimentar-se, usar creme para proteger contra a exposição solar e um chapéu". Cuidados mínimos de saúde de forma a evitar situações mais constrangedoras. Que é como quem diz, concertos arruinados por indisposições e quebras de tensão.

Bem cuidadas ficarão também as festivaleiras grávidas. Uma brincadeira de Álvaro Covões: "parece que estamos num boom de natalidade...". Isto porque, este ano, os pedidos para a utilização do espaço destinado a grávidas "em muito extravasaram a sua capacidade". Juntamente com alguns parceiros, como a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Oeiras, o NOS Alive irá proceder à recolocação de algumas delas. Números? 59 grávidas no primeiro dia, 67 no segundo e 111 no terceiro.

Sendo também o primeiro festival a transformar um palco numa instalação de arte, tendo endereçado um convite ao artista plástico Bordalo II (conhecido por construir peças com recurso a lixo), o NOS Alive encara a sustentabilidade não como meta, mas como obrigação, desde o material reciclado à presença na Agenda 2030, a convite da ONU. "Todos os grandes festivais do mundo contactaram-nos e quiseram, também, aderir a essa agenda", afirmou o organizador.