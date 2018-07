Com a vitória no Festival Termómetro, os quartoquarto tiveram também a oportunidade de tocar ao vivo no NOS Alive. O quarteto apresenta, esta tarde, no Palco Clubbing as canções que farão parte do seu disco de estreia, a sair em outubro, “antes depois”. No durante, falaram com o SAPO 24.

