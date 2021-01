O programa inclui o lançamento da versão digital da publicação Cadernos do Rivoli, considerado “um importante documento para a história das artes performativas e uma marca identitária deste teatro”.

O sétimo volume, com edição de Tiago Bartolomeu Costa, reúne 20 autores e um total de 200 páginas sobre o que foi feito e o que ficou por ver da temporada anterior (2019/2020).

O ‘site’ do TMP vai albergar alguns conteúdos que constam na publicação, incluindo outras contribuições complementares.

Em relação a espetáculos, será exibido “IO – Paisagens, Máquinas e Animais”, da coreógrafa Né Barros, apresentados excertos de “Noite de Primavera”, do Teatro Nova Europa, e a segunda peça de teatro da “Tetralogia das Estações”, do dramaturgo e encenador Luís Mestre.

Na música serão disponibilizados dois concertos inseridos no ciclo Understage do TMP, coproduzidos com a Matéria Prima: COBRA’CORAL, coletivo vocal formado por Catarina Miranda, Clélia Colonna e Ece Canli; e Adufes & Pandeiros – Concerto para percussões tradicionais e eletrónica, de Jorge Queijo e Francisco Antão.

O programa contempla ainda o projeto A Poesia está a passar por aqui, que propõe “uma viagem literária (e virtual) com seis ‘diseurs’ em seis espaços inusitados do Rivoli, que pode começar em Sophia de Mello Breyner e acabar em Cesariny, passando pela desconcertante Adília Lopes”.

“The Residual Pieces”, 11 performances da artista-arquivista Solveig Phyllis Rocher, a partir de 11 meses de programação apresentada em 2020 pelo TMP, e a reposição online de “Ø ilha”, filme que resultou do encontro entre a realizadora Cláudia Varejão e a coreógrafa Joana Castro no âmbito do projeto do PAR(S) – Artes Performativas e Imagem Online, lançado pelo TMP em dezembro de 2020, estão também incluídos na programação.

Os eventos são gratuitos e podem ser acompanhados ‘online’ em horário contínuo, a partir da página do TMP: www.teatromunicipaldoporto.pt.