Segundo a editora de David Fonseca, o alinhamento dos concertos vai incluir os temas “Oh My Heart”, “Get Up” e “Find Myself Again”, do álbum “Radio Gemini”, e algumas das suas canções eleitas, como “Superstars”, “The 90’s”, “What Life is For” ou “Someone That Cannot Love”.

David Fonseca vai partilhar o palco das Portas de St.º Antão e o da Passos Manuel com Camané e Manuela Azevedo, que com ele concretizaram o projeto Humanos, Rita Redshoes, e ainda a cantora espanhola Alice Wonder, que partilha a interpretação de “Resist”, um dos temas do alinhamento de “Radio Gemini”.

Os espetáculos – dia 14 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia 16 no Coliseu do Porto – são também a celebração dos 20 anos de carreira do músico de Leiria, que iniciou o seu percurso na banda Silence 4.

David Fonseca fez várias viagens e o sintetizador também, acabando o disco por ser construído “em vários sítios, em hotéis, em carros, em aviões”.

“Levei-o sempre comigo e a minha forma de estar nesses sítios era também fazer música que tivesse que ver com aquilo que estava a viver, com o sítio onde eu estava. Acabou por ser [um disco] muito diferente no sentido da abordagem que eu tive às canções e foi assim que eu cheguei à maior parte delas”, disse.

A digressão de apresentação de “Radio Gemini” iniciou-se a 26 de maio, em Sintra, no Olga Cadaval, tendo David Fonseca atuado já em Coimbra, São João da Madeira, no Porto, no Mercado do Bom Sucesso, no passado 13 de junho, em Loulé, e em Vila Franca do Campo.

Nascido em Leiria em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum "Silence becomes it".

A carreira a solo lançou-se em 2003 com o álbum "Sing me something new", seguindo-se outros cinco discos de originais, um álbum ao vivo e várias edições de canções de Natal, para fãs.

David Fonseca tem dispersado o trabalho criativo com outros autores, ao integrar o coletivo Humanos, ao compor para Sérgio Godinho e ao participar num espetáculo de tributo a Leonard Cohen.

Em 2012, editou o livro de fotografia "Right here, right now".