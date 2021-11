Os norte-americanos De La Soul, os britânicos Nothing But Thieves e os portugueses Dino D’Santiago e Paraguaii foram reconfirmados no cartaz da 1.ª edição do Festival Authentica, que decorrerá em Braga em 2022, foi hoje anunciado.

"Com o objetivo de garantir o melhor cartaz para a edição que finalmente marcará a estreia em 2022, o maior festival de música de inverno em Portugal acaba de anunciar os primeiros nomes: De La Soul, Nothing But Thieves, Dino D'Santiago e Paraguaii", refere a organização do festival, marcado para 09 e 10 de dezembro de 2022, num comunicado hoje divulgado. A edição de estreia do Authentica esteve marcada para este mês no Altice Forum Braga, mas acabou por ser adiada para 2022, por ter sido exigida pela Direção-Geral da Saúde (DGS) testagem à covid-19, nas 24 horas anteriores, a todos os participantes, mesmo os já vacinados e que possuíssem o respetivo certificado. O Authentica, promovido pela Malpevent, "contará com quatro palcos e receberá cerca de trinta artistas internacionais e nacionais, de diversos estilos musicais, da pop ao hip-pop, do rock à música eletrónica". De acordo com a promotora, os bilhetes adquiridos para a edição deste ano "são válidos para a próxima edição". "Para os que pretendam a devolução do bilhete adquirido para 2021, o portador deverá contactar o respetivo ponto de venda onde efetivou a compra, (seja físico ou 'online'). O prazo de reembolso terminará a 11 de janeiro de 2022", refere a Malpevent. Entretanto, foram colocados à venda mais bilhetes para o festival: passes e diários.