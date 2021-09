O festival de música e entretenimento, dirigido por Roberta Medina, anunciou hoje, em conferência de imprensa, mais de uma dezena de artistas que atuarão no ‘Music Valley’, um dos palcos de música da nona edição.

O Rock in Rio Lisboa, cuja edição de 2020 foi adiada por causa da pandemia, está marcado para 18 e 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista.

No ‘Music Valley’ irão atuar os portugueses Linda Martini, a dupla Moullinex e Xinobi, os Black Mamba, a cantora Bárbara Tinoco, os ‘rappers’ Mundo Segundo & Sam The Kid e os Delfins, num concerto de regresso aos palcos.

Do Brasil, apresentar-se-ão Ney Matogrosso, as cantoras IZA e MC Rebecca, o músico Edu Monteiro e a Funk Orchestra, apresentada como “a primeira orquestra de funk do mundo criada para homenagear os 30 anos do movimento Funk Brasil”.

Anteriormente, o festival tinha já anunciado o alinhamento do ‘Palco Mundo’, com nomes como Foo Fighters, Duran Duran, Post Malone, Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, The National, a-ha, Bush, Anitta e os portugueses Xutos & Pontapés, HMB e David Carreira.

Hoje, o festival anunciou ainda a intenção de se tornar mais sustentável progressivamente até 2030, propondo, por exemplo, a promoção de estágios “para pessoas em situação de carência económica e social”, “zero desperdício alimentar em todas as edições”, melhores acessibilidades e incentivos à “economia circular entre os parceiros na ‘cidade do rock'”.