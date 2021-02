Os nomeados para a 78.ª edição dos Globos de Ouro refletem o impacto da pandemia da covid-19 na indústria cinematográfica em 2020, com o adiamento de estreias em sala e a exibição de mais produções em plataformas de 'streaming' ou em contexto de festivais.

A Netflix parte na frente e soma 42 nomeações (22 no cinema e 20 nas de televisão), seguindo-se a Amazon Studios com sete nomeações em cinema e a HBO em televisão. (Convém lembrar que em 2020 também se contavam 17 nomeações para a Netflix e no final só duas é que valeram prémios. Portanto, prognósticos, é melhor fazer só fim.)

"Mank", de David Fincher, produzido e estreado na Netflix, é o filme mais nomeado nesta edição dos Globos de Ouro, em seis categorias, incluindo as de Melhor Drama, Realização, Argumento (para Jack Fincher, pai do realizador), e Ator em Drama, para Gary Oldman.

O filme "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin, também exibido por aquela plataforma, reúne cinco nomeações para os Globos de Ouro, em Melhor Drama, Realização, Argumento e representação masculina, com Sasha Baron Cohen.

Uma nota assinalar é o facto de Chadwick Boseman (protagonista de "Pantera Negra", da Marvel, o primeiro filme sobre um super-herói negro) ter sido postumamente nomeado pelo seu papel em "Ma Rainey's Black Bottom" (Netflix). O ator faleceu em agosto de 2020, aos 43 anos, tendo a sua morte sido recebida com pesar um pouco por todo o mundo pelos fãs de cinema. Boseman foi nomeado para melhor interpretação por um ator na categoria drama.

Na produção de séries e programas de televisão, a mais nomeada é "The Crown" (Netflix), com seis Globos de Ouro, entre os quais Melhor Série de Drama. As atrizes Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson, Helena Bonham Carter e o ator Josh O'Connor, do elenco desta série, estão nomeados.

Noutra nota, a Disney+ e a HBO Max podem agora contar que fazem parte das casas contempladas pelos Globos de Ouro. A primeira recebeu três nomeações: uma por "The Mandalorian" na categoria da série dramática (não confundir com a nomeação dos Emmys), outra pelo papel de Lin-Manuel Miranda num musical ou comédia em "Hamilton" e, por fim, pelo próprio "Hamilton", nomeado para Melhor Filme (musical ou comédia). A segunda, recebeu um par: uma nomeação pela série original "The "Flight Attendant", outra pelo papel da sua protagonista, Kaley Cuoco ("A Teoria do Big Bang").

Importante também referir que depois de terem sido historicamente excluídas da categoria de realização, as mulheres ganharam hoje o seu espaço e estão em domínio. Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), Regina King ("One Night in Miami") e Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América") não foram esquecidas, colocando-se ao lado de David Fincher ("Mank") e Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago") a competir pelo galardão.

Para o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro foram nomeados “Another round”, de Thomas Vinterberg, “Uma vida à sua frente”, de Edoardo Ponti, “La llorona”, de Michael Chaves, “Deux”, de Filippo Meneghetti, e “Minari”, de Lee Isaac Chung. Pela categoria de Melhor Comédia ou Musical competem "Borat, o filme seguinte", "Hamilton", "Music", "Palm Springs" e "The Prom".

A 78.ª edição dos Globos de Ouro está marcada para 28 de fevereiro, contará com apresentação de Tina Fey e Amy Poehler e a cerimónia será apenas virtual, face à situação epidemiológica da covid-19 nos Estados Unidos.

A lista completa dos nomeados

MELHOR FILME (DRAMA)

“O Pai” (Sony Pictures Classics)

“Mank” (Netflix)

“Nomadland - Sobreviver na América” (Searchlight Pictures)

“Promising Young Woman” (Focus Features)

“Os 7 de Chicago” (Netflix)

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios)

“Hamilton” (Walt Disney Pictures)

“Palm Springs” (Neon)

“Music” (Vertical Entertainment)

“The Prom” (Netflix)

MELHOR REALIZAÇÃO

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

David Fincher, “Mank” (Netflix)

Regina King, “One Night in Miami” (Amazon Studios)

Aaron Sorkin, “Os 7 de Chicago” (Netflix)

Chloé Zhao, “Nomadland - Sobreviver na América” (Searchlight Pictures)

MELHOR ATOR (DRAMA)

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Rahim (“The Mauritanian”)

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”)

James Corden (“The Prom”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Dev Patel (“The Personal History of David Copperfield”)

Andy Samberg (“Palm Springs”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Michelle Pfeiffer (“French Exit”)

Anya Taylor-Joy (“Emma”)

Kate Hudson (“Music”)

Rosamund Pike (“I Care a Lot”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Sacha Baron Cohen (“Os 7 de Chicago7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto (“The Little Things”)

Bill Murray (“On the Rocks”)

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”)

Jodie Foster (“The Mauritanian”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Helena Zengel (“News of the World”)

MELHOR ARGUMENTO

“Promising Young Woman” (Focus Features)

“Mank” (Netflix)

“Os 7 de Chicago” (Netflix)

“The Father” (Sony Pictures Classics)

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

“Another Round” (Samuel Goldwyn Films)

“La Llorona” (Shudder)

“The Life Ahead” (Netflix)

“Minari” (A24)

“Two of Us”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“The Croods: A New Age” (Universal Pictures)

“Onward” (Walt Disney Pictures)

“Over the Moon” (Netflix)

“Soul” (Walt Disney Pictures)

“Wolfwalkers” (Cartoon Saloon)

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

“The Midnight Sky” (Netflix) – Alexandre Desplat

“Tenet” (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

“News of the World” (Universal Pictures) – James Newton Howard

“Mank” (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

“Soul” (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

“Fight for You” de “Judas and the Black Messiah” (Warner Bros.) – H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

“Hear My Voice” de “Os 7 de Chicago” (Netflix) – Daniel Pemberton, Celeste

“Io Si (Seen)” de “The Life Ahead” (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

“Speak Now” de “One Night in Miami” (Amazon Studios) – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

“Tigress & Tweed” de “The United States vs. Billie Holliday” (Hulu)

NOMEADOS TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE (DRAMA)

“The Crown” (Netflix)

“Lovecraft Country” (HBO Max)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Ratched” (Netflix)

MELHOR ATOR (SÉRIE DRAMA)

Jason Bateman (“Ozark”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Al Pacino (“Hunters”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

MELHOR ATRIZ (SÉRIE DRAMA)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Emma Corrin (“The Crown”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sarah Paulson (“Ratched”)

MELHOR SÉRIE (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Emily in Paris” (Netflix)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Great” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (CBC)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Nicholas Hoult (“The Great”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Lily Collins (“Emily in Paris”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Elle Fanning (“The Great”)

Jane Levy (“Zoey’s Extraordinary Playlist”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

MELHOR TELEFILME OU MINISSÉRIE

“Normal People” (Hulu/BBC)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“Small Axe” (Amazon Studios/BBC)

“The Undoing” (HBO)

“Unorthodox” (Netflix)

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Bryan Cranston (“Your Honor”)

Jeff Daniels (“The Comey Rule”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ethan Hawke (“The Good Lord Bird”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Daisy Edgar-Jones (“Normal People”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

John Boyega (“Small Axe”)

Brendan Gleeson (“The Comey Rule”)

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Jim Parsons (“Hollywood”)

Donald Sutherland (“The Undoing”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

Gillian Anderson (“The Crown”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Julia Garner (“Ozark”)

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Cynthia Nixon (“Ratched”)