O álbum dos Dead Combo surge quatro anos depois de “A Bunch of Meninos”, e apresenta-se como um trabalho mais de “banda”, em que a bateria está mais presente e o rock surge de forma mais vincada, contou à agência Lusa o guitarrista Tó Trips, que forma o duo com Pedro Gonçalves. “Talvez seja o álbum mais rock” em quase 15 anos de carreira, sublinha.

O concerto realiza-se um dia antes do lançamento oficial do álbum, assinado pelo baixista Pedro Gonçalves e pelo guitarrista Tó Trips, e que contou com produção de Alain Johannes, que no passado trabalhou com Queens of The Stone Age, Them Crooked Vultures e PJ Harvey, entre outros.

Para este trabalho, o nome do álbum surgiu por acaso – tiraram fotografias para a capa do disco no Cinema Odeon -, mas, explica, “Odeon Hotel” acaba por fazer sentido para os Dead Combo, como grupo que ciranda por entre diferentes estilos e latitudes, do blues ao fado, passando pelas mornas de Cabo Verde ou pelo flamenco.

“Os hotéis são pontos de passagem. Pessoas de vários estratos sociais e de várias raças, que param num sítio e que estão de passagem – são um ponto onde se juntam diferentes expressões”, tal como a sonoridade dos Dead Combo, realça Tó Trips.