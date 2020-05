"Clube dos Poetas Vivos"

O que é: Iniciativa realizada em parceria pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Casa Fernando Pessoa desde 2016 é agora apresentada numa versão online e semanal, que acontece todas as terças-feiras, às 17:00, ao vivo no Instagram do D. Maria II. Hoje a sessão é dedicada à 'Poesia Negra Norte Americana'.

Horário: 17:00

Onde: https://www.instagram.com/tndmii/

"Tim Burton - as marionetas de animação"

O que é:Inauguração da exposição temporária dedicada ao trabalho na animação do realizador norte-americano Tim Burton. A entrada será gratuita até ao final do mês de maio.

Horário: 11:00/17:00

Onde: Convento das Bernardas, Rua da Esperança, 146, Lisboa

Comemorações do centenário de Ruben A e reedição de "A Torre da Barbela"

O que é: As comemorações do centenário do nascimento do escritor Ruben A. abrem com a publicação do romance e prolongam-se por 2021, com teatro, exposições e reedição de outros títulos.

"A Torre de Barbarela" vai ser publicada na coleção "Miniatura", da chancela Livros do Brasil, precisamente no dia do aniversário do escritor, nascido em Lisboa, em 26 de maio de 1920. Mas é a partir de Viana do Castelo que se centram as comemorações: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agenda-cultural/comemoracoes-centenario-do-escritor-ruben-a

Em destaque no programa:

17:00 – O Teatro do Noroeste – CDV estreia uma criação em vídeo, “Sargaço”, com realização de Elisabete Pinto, transmitida no Facebook da companhia.

18:30 – O Teatro do Noroeste – CDV estreia um vídeo comemorativo 100 Anos: Rostos e Páginas de Ruben A., com interpretação das Oficinas de Teatro Regulares do Projeto Comunidade.

21:00 – Transmissão no Facebook do Teatro do Noroeste de um depoimento de Dália Dias, investigadora especializada na obra de Ruben A.

21:30 - Transmissão do espetáculo “O Mundo à Minha Procura” (2015), com encenação de Ricardo Simões no Facebook do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana.

Ciclo de conversas digitais “Remotamente Interessante"

O que é: A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) lançou o “Remotamente Interessante”, um ciclo de conversas digitais com sugestões de especialistas das mais diversas áreas que pretendem contribuir para enriquecer o dia-a-dia dos portugueses durante este período da covid-19.

O economista e autor do podcast 45 graus, José Maria Pimentel, entrevista diversas personalidades, numa conversa onde cada convidado partilha um top cinco de escolhas pessoais, em áreas como a gastronomia, a história, a filosofia e a música.

Horário: 19:00

Onde: Site da FFMS, no Facebook e Instagram e na FFMS TV (Meo Kanal 505050).

Programa de hoje: “Cinco palavras que andamos a usar demasiado” Francisco José Viegas

Concerto online de Stefano Bollani – Napoli Trip

O que é: A Fundação Calouste Gulbenkian e a Casa da Música uniram-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilham nas página de Facebook um concerto por dia. Cada concerto é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa.

Hoje é transmitido o concerto de Stefano Bollani (piano / Fender Rhodes); Daniele Sepe (saxofone); Nico Gori (clarinete) e Bernardo Guerra (bateria)

Horário: 19:00

Onde: Página de Facebook da Fundação Gulbenkian e site da Casa da Música

Termina leilão "Quarentena Solidária"

Promovido pela Associação Salvador, em parceria com a leiloeira Palácio do Correio Velho, tem por objetivo angariar fundos para apoiar a pessoas com deficiência motora.

A esta “Quarentena Solidária”, juntaram-se nomes como Álvaro Siza Vieira, Ana Manso, Eduardo Souto Moura, Fernanda Fragateiro, Filipa Sáragga, Graça Morais, João Fazenda, João Penalva, Ojê akaTomás Pires, Pedro Vaz, Rita GT, Vasco Araújo ou Xana Abreu.

No site do Palácio do Correio Velho.