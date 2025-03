Dia 13 de março de 2026 na Super Bock Arena, os fãs poderão reunir-se com os grandes êxitos.

Com três décadas de estrada, continuam a marcar gerações e a ser palco de êxitos que se tornaram num marco da história da música portuguesa. Os Pólo Norte, juntamente com Miguel Gameiro, são umas das bandas pop com mais reconhecimento e carinho do público português.

Temas como 'Deixa o Mundo Girar', 'Aprender a Ser Feliz' ou 'Pura Inocência' estão na certamente na cabeça de muitas gerações que ouvem a banda desde o tempo em que só tocavam numa garagem, como os próprios recordaram em entrevista ao SAPO24.

Os bilhetes já estão à venda com preços a variar entre os 20 e os 45 euros. Podem ser adquiridos aqui. O espetáculo começa às 21h00.