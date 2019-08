A idade do fóssil do crânio do ‘Australopithecus anamensis’ - 3,8 milhões de anos - foi calculada por uma equipa da universidade norte-americana Case Western Reserve, em Cleveland, que datou os minerais das camadas rochosas vulcânicas nas proximidades do local onde o fóssil foi encontrado.

O crânio fossilizado partilha características com a espécie ‘Australopithecus afarensis’, mas também com outras mais antigas, como as dos géneros de hominídeos ‘Sahelanthropus’ e ‘Ardipithecus’.

O fóssil tem traços distintos em relação a um fragmento de um crânio fossilizado que foi descoberto em 1981 no sítio paleontológico de Belohdelie, igualmente da região etíope de Afar, e que os especialistas datam de 3,9 milhões de anos e como pertencendo à mesma espécie de "Lucy".

Tal significa, segundo os autores do estudo, que o ‘Australopithecus anamensis’ terá coexistido cerca de 100 mil anos com o ‘Australopithecus afarensis’.

De acordo com uma das coautoras da investigação, Naomi Levi, da Universidade de Michigan, também nos Estados Unidos, o antepassado de "Lucy" terá vivido perto de um grande lago que estava a maioria das vezes seco.

"Estamos ávidos por realizar mais pesquisas sobre estes depósitos para compreender as condições ambientais do espécime de 'Australopithecus anamensis', a relação com as alterações climáticas e de que forma ou não afetaram a evolução humana", afirmou, citada no mesmo comunicado.