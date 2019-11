Com o tema “Natal em Lisboa – Descobrir a cidade a cantar o Natal”, realizam-se em vários espaços religiosos e espirituais da cidade concertos de orquestras e coros, além de diversas iniciativas culturais, com entrada livre.

Os concertos decorrem em sete igrejas, que recebem música de orquestras e coros, num programa que se estende também a espaços de culto como o Centro Ismaili de Lisboa ou o Templo Radha Krishna.

No dia 07 decorre um concerto na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, no Chiado, com o som do órgão do séc. XVIII e música ibérica e italiana dos séc. XVII, XVIII e XIX de consagrados compositores para órgão e o Coro Regina Coeli e Banda da Armada, com as peças “Lauda per la Nativitá del Signore” e “Gloria”, na Sé de Lisboa (dia 15).

No Teatro de São Luiz (dia 18) decorre um concerto com os jovens músicos da Orquestra Clássica Metropolitana de Lisboa que interpretam obras de Tchaikovsky e Mozart.

O Saint Dominic’s Gospel Choir dá, no dia 18, um concerto de boas vindas a que chegar ao Aeroporto Humberto Delgado, dando “um tom gospel a alguns dos êxitos natalícios pop mundiais como All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, e Sometinhg about Christmas Time, de Bryan Adams”, indicou a organização.

A Sala do Arquivo dos Paços do Concelho (dia 12) e a Igreja de São Roque (dia 06) são outros espaços de concertos, junto com a Igreja Paroquial de São Bartolomeu do Beato – Convento do Grilo (dia 07), a Igreja de Santo Eugénio (dia 08) e a Igreja de São Jorge de Arroios (dia 13), com interpretação de obras clássicas a músicas tradicionais de Natal de diferentes países.

Além dos concertos estão previstas visitas guiadas a vários espaços do património histórico e cultural da cidade, oficinas, atividades para crianças e sessões de meditação.

Na Comunidade Hindu de Portugal realizar-se-á um workshop de gastronomia indiana (dia 07) e um espetáculo de música e danças indianas (dia 20), enquanto na Comunidade dos muçulmanos Shia Imami Ismaili decorrerá um concerto de música de inspiração muçulmana, árabe e medieval (dia 14).

No Museu de Lisboa estão previstas diversas atividades para os mais novos, nomeadamente uma oficina (dia 07) que explora o universo das mandalas e, no Cinema São Jorge, decorrerão duas sessões de iniciação à meditação, uma iniciativa da União Budista Portuguesa, que decorrerá no segundo fim de semana de dezembro.

O roteiro decorre nas freguesias de Alvalade, Beato, Lumiar, Santa Maria Maior, Carnide, Arroios e Olivais.