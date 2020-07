Início da 24.ª edição do Festival de Cinema Avanca

A edição deste ano apresenta sessões de cinema ao ar livre com um drive-in num espaço e junto ao Centro de Artes que o Cine Clube de Avanca, em Estarreja. Em exibição, vão estar os vários filmes em competição e prevê-se que as sessões de Drive-In aconteçam nos dias 18, 22 e 25 de julho.

Na competição oficial do festival participam filmes de ficção, animação, documentários e obras experimentais, para além de cinema VR (Realidade Virtual) e ainda uma categoria especial, Competição Avanca, constituída pelos novos filmes produzidos na região. O festival realiza-se, por videoconferência, no dia 17, e, presencialmente, entre os dias 22 e 26 de julho.

Teatro: estreia da peça “As Troianas”

O espetáculo dá sequência ao trabalho de Rui Madeira sobre os clássicos gregos, depois de Bacantes e Oresteia. A partir do texto de Eurípides, com tradução de Maria Helena da Rocha Pereira e encenação e dramaturgia de Rui Madeira, "As Troianas" é uma produção da Companhia de Teatro de Braga.

Até 31 de julho.

21:30 - Theatro Circo, Braga.

Espetáculo "Desconfinando e rindo - Herman José"

O humoristas apresenta "Um Show Anti-viral".

Repete dia 18 de julho.

21.30 - Teatro Tivoli BBVA, Lisboa.

Concerto do Ensemble de Música Barroca

O integra a classe de Conjunto “Estúdio de Música Antiga” do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, atua sob a direção de Giancarlo Mongelli. Trata-se do primeiro evento do conjunto de iniciativas "Regresso ao Palácio".

18:00 - Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, Funchal, Madeira.

Cinema: início do ciclo do "Verão: O Melhor dos Mundos Possíveis"

A edição deste ano apresenta uma programação de cinema ao ar livre a olhar para o mar. Criando pontes com a exposição de arquitetura "O Mar É a Nossa Terra" (Garagem Sul) são apresentados todas as sextas-feiras, às 21:30, na Praça CCB, diferentes visões cinematográficas sobre o mar e sobre como, ontem e hoje, nos relacionamos com o oceano. Esta programação inclui obras de cineastas como Luc Besson, Hayao Miyazaki, Roberto Rossellini, Cláudia Varejão ou João Nicolau.

Até 11 de setembro.

Programa:

"Código Postal: A2053N" (2014), de Pepe Brix

"A Grande Aventura" (2008), de Francisco Manso

21:30 - Praça CCB, Centro Cultural de Belém, Lisboa.

Início da 2.ª temporada do ciclo "Desconfinando no Museu Nacional da Música"

O ciclo tem como objetivo o retorno gradual dos músicos e do público ao Museu Nacional da Música e é constituído por pequenos momentos musicais que são gravados e apresentados online, no instagram e facebook do museu.

Prossegue nos dias 24 e 31 de julho.

Programa:

- Duarte Martins (Piano) e Phillipe Marques (Piano)

- KVAR

16:00 - Museu Nacional da Música (Estação do Metropolitano Alto dos Moinhos, Lisboa).

Shortcutz chega à cidade de Aveiro

Movimento urbano internacional de exibição de curtas-metragens. A rede Shortcutz consiste em sessões de cinema regulares com entrada gratuita e que acontecem em locais informais em variados circuitos urbanos, com presença obrigatória dos autores para falar sobre seu trabalho e responder a perguntas do público

Na estreia do Shortcutz em Aveiro são apresentados os filmes “A Janela”, da realizadora Patrícia Sobreiro, “Quando a luz se apaga”, de Tânia Prates, e aos “Aos meus pais”, de Melanie Pereira.

22:00 - Avenida Café-Concerto.

Prossegue Festival " Guimarães Allegro"

Até 18 de julho

Programa:

Recital dos Jovens Solistas do Conservatório de Guimarães

19:00 - Sala as Duquesa do Paço dos Duques

Recital do Quarteto de Cordas de Guimarães, com Emanuel Salvador (Violino I), Ana Madalena Ribeiro (Violino II), Emilia Goch Salvador (Viola) e Filipe Quaresma (Violoncelo)

21:30 - Largo da Praça Nova.

Início da 20.ª edição da Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira

O programa da edição deste ano inclui estreias nacionais, filmes em competição e a revisitação de alguns clássicos da sétima arte.

Até 16 de agosto

Programa:

Estreia em portugal do filme "The Good Girls", da mexicana Alejandra Márquez Abella.

21:30 - Claustros do Convento do Carmo.

Abertura da exposição "60 Dias - Parte II"

Mostra coletiva com obras de Ana Linhares, António Olaio, Flávia Vieira, Hernâni Reis Baptista, Pedro Tudela, Pedro Vaz, Salomé Lamas, Sérgio Fernandes, Tomás Abreu e Valter Ventura. A Kubikgallery prolonga, assim, a exposição “60 Dias” apresentando uma Parte II, que é composta por novas obras dos artistas que fizeram parte da primeira mostra. Esta exposição é também difundida online no site através da plataforma, “Viewing Room”, na qual figuram imagens de todas as obras e vistas da exposição.

18:00 - Kubikgallery (Rua da Restauração n.º 6, Porto).

Concerto online dos UHF

Transmitido em live streaming, às 22:00

Prossegue 12.º Festival ao Largo

Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda.

Até 25 de julho

Programa:

Concerto "Metropolis" interpretado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção musical de Cesário Costa e com Filipe Raposo (piano).

21:30 - Palácio da Ajuda, Lisboa

Prossegue ciclo de concerto "Takeover #1 – Musicbox no São Luiz"

O Musicbox lançou o desafio e vai organizar uma série de concertos no São Luiz. Entre os artistas convocados estão os Linda Martini, The Legendary Tigerman ou Moullinex, entre outros.

Até 19 de julho

Programa:

Concerto de Moullinex

21:00 - Sala Luis Miguel Cintra, Teatro São Luiz, Lisboa

Jardim de Verão Gulbenkian 2020

No âmbito do Gulbenkian convida, a galeria ZDB é desafiada para uma programação transdisciplinar e eclética, de artistas a residir em Portugal.

Até 19 de julho.

Programa:

Concerto de Marco Franco, com Joana Gama e Tiago Sousa

Concerto de CALHAU!, com a participação de Vasco Alves

21:00 - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa